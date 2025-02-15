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    это  очень  надолго,,,,даже  если  договорятся,путин  не  примет  подпись  зеленского,,,Келлог заявил, чт...
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Орбан: сильные лидеры урегулируют конфликт на Украине за шесть месяцев

Орбан: сильные лидеры урегулируют конфликт на Украине за шесть месяцев

Договоренность о разрешении конфликта на Украине могут достичь за шесть месяцев или даже раньше. Такие сроки премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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