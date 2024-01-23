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Жители курганского поселка не выходят из домов после нападения волка

Жители курганского поселка не выходят из домов после нападения волка

Нападения волков на поселки, которые участились после Нового года, сегодня дошли до кульминации. В Курганской области женщина, которая защищала свою собаку, погибла прямо под окнами многоквартирного дома.

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