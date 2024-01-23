Жители курганского поселка не выходят из домов после нападения волка

Нападения волков на поселки, которые участились после Нового года, сегодня дошли до кульминации. В Курганской области женщина, которая защищала свою собаку, погибла прямо под окнами многоквартирного дома.
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