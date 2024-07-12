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Двенадцать апостолов: народные приметы и обычаи 13 июля

Двенадцать апостолов: народные приметы и обычаи 13 июля

Двенадцать апостолов: народные приметы и обычаи 13 июля Ольга ВайленкоКаждый народ имеет свои традиции и приметы, которые помогают сохранить связь с прошлым и поддерживают духовную и культурную идентичность.

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