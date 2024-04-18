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Политик США Флорнуа: Россия возьмет Киев, если США не возобновят помощь Украине

Политик США Флорнуа: Россия возьмет Киев, если США не возобновят помощь Украине

Украине может угрожать военная опасность, если США не продолжат помогать киевскому режиму. Об этом заявила американский политик, экс заместитель министра обороны Америки Мишель Флурнуа, ее слова передало Hill.

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