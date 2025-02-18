FT: в ЕС образовался раскол из-за Украины

Экстренная встреча по Украине в Париже обнажила острые противоречия в ЕС между участниками По данным Financial Times, «на кризисной встрече между европейскими странами вспыхнул конфликт по поводу отправки войск на Украину».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии