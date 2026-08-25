МИД Ирана объяснил значение меморандума по безопасности Ормузского пролива

Министерство иностранных дел Ирана предоставило разъяснения относительно недавно подписанного меморандума по Ормузскому проливу, подчеркивая его значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
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