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МИД Ирана объяснил значение меморандума по безопасности Ормузского пролива

МИД Ирана объяснил значение меморандума по безопасности Ормузского пролива

Министерство иностранных дел Ирана предоставило разъяснения относительно недавно подписанного меморандума по Ормузскому проливу, подчеркивая его значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

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