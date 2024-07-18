Семейная пара получила сроки за салфетки с украинскими стихами в «Ленте»

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга признал художницу Анастасию Дюдяеву* и ювелира Александра Доценко* виновными в призывах к терроризму из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента».
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