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Семейная пара получила сроки за салфетки с украинскими стихами в «Ленте»

Семейная пара получила сроки за салфетки с украинскими стихами в «Ленте»

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга признал художницу Анастасию Дюдяеву* и ювелира Александра Доценко* виновными в призывах к терроризму из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента».

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