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За рулем

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Когда свечи зажигания заменит лазер?

Когда свечи зажигания заменит лазер?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Про лазеры вместо свечей зажигания пишут уже лет 20 – что мешает их серийному внедрению?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, «За рулем»:– Отказаться от свечей (а заодно и от катушек зажигания!) инженеры пытаются давно.

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