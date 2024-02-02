ПОСАДИТЕ БОЛЕЗНЬ В ГОРШОК

Исцелить человека можно очень простым способом, который доступен практически каждому. Основывается он на проверенной веками практике, что болезнь может быть перенесена с пациента на любой другой организм, в частности — на растение.
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