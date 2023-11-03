В рамках просветительского проекта «СЛОН» с лекцией выступил известный биолог Дмитрий Кривошеев

<p> Новую лекцию в рамках второго сезона научно-просветительского проекта «СЛОН» («Солярис. Лекции о науке») в Иванове представил известный биолог, эксперт по генетике, руководитель образовательных проектов компании «Genotek» Дмитрий Кривошеев.
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