В России с 1 сентября на АЗС разрешили продавать топливо класса Евро-2 и Евро-3

Правительство России разрешило продажу на АЗС бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на общих рыночных условиях.
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