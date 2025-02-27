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Госэкспертиза снова запретила Дацюку перестроить дом-памятник в центре Екатеринбурга в гостиницу

Дацюк купил «Дом мещанина Д.Х. Иконникова» в центре Екатеринбурга за 40,1 млн рублей в 2021 году. В ноябре 2023 года историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования двухэтажного дома-памятника начала XX века.

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