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Задать вопрос врачу в прямом эфире: новый сезон на телеканале «Доктор»

Задать вопрос врачу в прямом эфире: новый сезон на телеканале «Доктор»

С 7 сентября на канале стартует новый сезон программы «Доктор на работе». С понедельника по четверг с 15:00 до 18:00 ведущие медицинские специалисты страны будут выходить в прямой эфир, чтобы помогать зрителям адаптироваться к осенним изменениям и сохранять здоровье.

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