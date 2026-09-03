Задать вопрос врачу в прямом эфире: новый сезон на телеканале «Доктор»

С 7 сентября на канале стартует новый сезон программы «Доктор на работе». С понедельника по четверг с 15:00 до 18:00 ведущие медицинские специалисты страны будут выходить в прямой эфир, чтобы помогать зрителям адаптироваться к осенним изменениям и сохранять здоровье.