«Один из судей связан McLaren, протестовавшей против нас»: Бриаторе — о решении FIA по Гран При Монако

MotorsportИсполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе, который вернулся к активному управлению коллективом из Энстоуна, прокомментировал решение Международной автомобильной федерации FIA о лишении пилота Alpine Пьера Гасли подиума в Гран При Монако 2026 года, который француз получил после штрафов других пилотов.
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