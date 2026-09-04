«Один из судей связан McLaren, протестовавшей против нас»: Бриаторе — о решении FIA по Гран При Монако

MotorsportИсполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе, который вернулся к активному управлению коллективом из Энстоуна, прокомментировал решение Международной автомобильной федерации FIA о лишении пилота Alpine Пьера Гасли подиума в Гран При Монако 2026 года, который француз получил после штрафов других пилотов.