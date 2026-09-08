В четверг без газа оставят район Астрахани и ряд улиц в лиманском поселке

Включить обещают ближе к вечеру. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с проведением филиалом АО «Газпром газораспределение» ремонтных работ 10 сентября прекращается подача газа: с 09:30 до 18:00 в Астрахани - потребителям, проживающим по ул.
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