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Пункт-А

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В четверг без газа оставят район Астрахани и ряд улиц в лиманском поселке

В четверг без газа оставят район Астрахани и ряд улиц в лиманском поселке

Включить обещают ближе к вечеру. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с проведением филиалом АО «Газпром газораспределение» ремонтных работ 10 сентября прекращается подача газа: с 09:30 до 18:00 в Астрахани - потребителям, проживающим по ул.

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