Яченскую набережную в Калуге перекроют на целый день

Набережная Яченского водохранилища в Калуге будет перекрыта для движения автомобилей на целый день. Перекрытие запланировано на субботу, 3 августаНабережная Яченского водохранилища в Калуге будет перекрыта для движения автомобилей на целый день.
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