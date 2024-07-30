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Калужские новости

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Яченскую набережную в Калуге перекроют на целый день

Яченскую набережную в Калуге перекроют на целый день

Набережная Яченского водохранилища в Калуге будет перекрыта для движения автомобилей на целый день. Перекрытие запланировано на субботу, 3 августаНабережная Яченского водохранилища в Калуге будет перекрыта для движения автомобилей на целый день.

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