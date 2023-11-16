Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему Россия все-таки продает и продает уран США. В чем хитрость

Почему Россия все-таки продает и продает уран США. В чем хитрость

После информации о том, что Россия увеличила объем поставок урана в США, многие не могли удержаться: "Доколе?!" Итак, тогда по-порядку.

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;Так что пока мы поставляем западникам уран, потому что со стратегической точки зрения, это разрушительно для Запада и когда придёт время, либо они выполнят наши условия, либо будут сидеть без света, тепла и воды. И ничего ты с русским ядерным монополистом не сделаешь.&quot; А может всё таки стоит снять &quot;розовые очки&quot;, пиндосы они конечно тупые, но совсем не идиоты, просчитать ситуацию тоже способны и вполне может быть на тихаря, совсем не афишируя уже начали работать в этом направлении и вот тут как бы нам уже не пришлось локти кусать, от неожиданности! Снабжаем врага топливом, своими же руками, как бы нам боком не вышло, а?
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