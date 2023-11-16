Почему Россия все-таки продает и продает уран США. В чем хитрость

Александр Салтановский

"Так что пока мы поставляем западникам уран, потому что со стратегической точки зрения, это разрушительно для Запада и когда придёт время, либо они выполнят наши условия, либо будут сидеть без света, тепла и воды. И ничего ты с русским ядерным монополистом не сделаешь." А может всё таки стоит снять "розовые очки", пиндосы они конечно тупые, но совсем не идиоты, просчитать ситуацию тоже способны и вполне может быть на тихаря, совсем не афишируя уже начали работать в этом направлении и вот тут как бы нам уже не пришлось локти кусать, от неожиданности! Снабжаем врага топливом, своими же руками, как бы нам боком не вышло, а?