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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» может купить у «Ман Сити» Каборе, если продаст Эмерсона «Милану». Исса оценивается в 12 млн фунтов

Журналист The Telegraph Майк Макграт сообщает, что внимание «шпор» привлек Исса Каборе. Он рассматривается как ведущий кандидат на замену Эмерсону Роялу, стремящемуся перейти в «Милан».

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