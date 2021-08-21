Автобус с вакциной от COVID-19 начнет новый маршрут по Уссурийску

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса со следующей недели изменит свой маршрут. В графике отмечены новые остановки прививочного автобуса.
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