Автобус с вакциной от COVID-19 начнет новый маршрут по Уссурийску

Автобус с вакциной от COVID-19 начнет новый маршрут по Уссурийску

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса со следующей недели изменит свой маршрут. В графике отмечены новые остановки прививочного автобуса.

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