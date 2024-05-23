Жители американского штата решили выйти из-под власти демократов

Жители 13 округов американского штата Орегон, где у власти находится Демократическая партия, проголосовали за начало переговоров о выходе из состава штата и присоединении к контролируемому республиканцами соседнему Айдахо, следует из сообщения на сайте движения Greater Idaho.
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