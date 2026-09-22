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Регионы России

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Словацкий защитник Мартин Гернат подписал контракт с клубом «Давос»

Словацкий защитник Мартин Гернат подписал контракт с клубом «Давос»

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона 2026/27. Гернату 33 года. За «Локомотив» он выступал с 2023 года и вместе с командой завоевал Кубок Гагарина в 2025 и 2026 годах.

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