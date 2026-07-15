БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НАТО меняет правила игры над Балтикой — воздушная полиция становится боевой силой

НАТО меняет правила игры над Балтикой — воздушная полиция становится боевой силой

Генерал-майор Попов: Альянс усиливает юридические полномочия, но пока не меняет баланс сил в Прибалтике Юрий Енцов Фото: Alexander Welscher / DPA/Picture-alliance Материал комментируют: Владимир Попов (Авиа) На саммите НАТО в Анкаре принято решение изменить статус миссии, отвечающей за воздушное пространства прибалтийских стран.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Российским туристам надо трижды подумать по поездке в Турцию. Конфликт с Европой может случиться молниеносно. Турция основной южный плацдарм удара по России и она может быть снесена с карты одним ударом!
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