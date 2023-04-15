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В Барнауле временно закрыли четыре садоводческих маршрута

В Барнауле временно закрыли четыре садоводческих маршрута

Остальные маршруты работают, но с сокращением числа автобусов В Барнауле временно закрыли садоводческие маршруты № 114, 124, 124к и 151, сообщил замглавы горадминистрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на совещании в мэрии.

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