В Барнауле временно закрыли четыре садоводческих маршрута

Остальные маршруты работают, но с сокращением числа автобусов В Барнауле временно закрыли садоводческие маршруты № 114, 124, 124к и 151, сообщил замглавы горадминистрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на совещании в мэрии.