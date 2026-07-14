Вьетнам официально повысил базовую ставку заработной платы с июля 2026 года

В рамках реализации масштабной реформы системы оплаты труда правительство Вьетнама ввело в действие Постановление номер 161/2026/ND-CP, которое кардинально меняет расчетную базу для выплат в государственном и частном секторах.
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