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Вьетнам официально повысил базовую ставку заработной платы с июля 2026 года

Вьетнам официально повысил базовую ставку заработной платы с июля 2026 года

В рамках реализации масштабной реформы системы оплаты труда правительство Вьетнама ввело в действие Постановление номер 161/2026/ND-CP, которое кардинально меняет расчетную базу для выплат в государственном и частном секторах.

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