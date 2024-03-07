В Петушинском районе грязные сточные воды предприятия загубили 103 дерева

Грубое нарушение экологических законов вскрылось в ходе проверки, проведенной Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с региональным Минэкологии и сотрудников «Заречного лесничества», об этом в надзорном ведомстве сообщили 7 марта .
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