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В Петушинском районе грязные сточные воды предприятия загубили 103 дерева

В Петушинском районе грязные сточные воды предприятия загубили 103 дерева

Грубое нарушение экологических законов вскрылось в ходе проверки, проведенной Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с региональным Минэкологии и сотрудников «Заречного лесничества», об этом в надзорном ведомстве сообщили 7 марта .

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