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«Тосочка» крушит врага на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

«Тосочка» крушит врага на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи по огневому поражению противника на добропольском направлении.

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