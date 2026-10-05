«Тосочка» крушит врага на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи по огневому поражению противника на добропольском направлении.
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