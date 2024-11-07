Жительница Удмуртии подозревается в мошенничестве при получении субсидии

Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Ижевску совместно со следователем СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике установлена причастность 42-летней жительницы Якшур-Бодьинского района к мошенничеству при получении субсидии, выделяемой из средств федерального бюджета, полагающейся многодетным семьям при рождении третьего и последующих детей.