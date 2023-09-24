Я хочу, чтобы армяне в Армении честно ответили на один вопрос. Армения на заседании ООН призвала вывести российских миротворцев из Карабаха, заменив их на французов и американцев Собственно, все уже давно шло именно к этому заявлению и вся политика Николы Пашиняна была заточена именно на достижении этого результата - замены России в Закавказье США и Францией.
"Мне интересно, а самим армянам в Армении не стыдно, за всё, что сейчас происходит? Судя по всему, большей части нет..."
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ГМ
Георгий Михалев
Да, не стыдно. Нет, не стыдно. Какая разница между этими вариантами ответа?
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8 час.
m
magdoc21
Безоружных гражданских лиц в 21 веке превращать жалостливо в беженцев как после геноцида - позор для современного мира и держав, претендующих на его полюсы. И если России защитить простых людей, мирно живущих в своих домах и на своей земле, это сделать, в настоящее время, сложно, пусть ей помогают США и Европа, а не морочат голову мировой общественности и нищей Армении. А помогать беженцам покинуть свои отчие дома и принимать беженцев, это значит поощрять и помогать агрессивным действиям дикого Азербайджана и фашистов-пантюркистов уже и в 21 веке. Конечно же правитель должен быть образован и отлично разбираться в геополитике, в отличие от современных царьков типа Пашиняна в квази -республиках без суверенитета и независимости, оставшихся после разрезания многонациональной России. Я не утверждаю, что самодержавие в том виде, которое было в Российской Империи было идеально и подходило как форма правления такой многонациональной страной. Но то, что сделали большевики с инородным для России царём, зверски убив семью последнего царя, включая невинных детей, это бандитизм. Это какая кровь безбожника текла в жилах образованного бандита ленина, что он так ненавидел свою Родину, желал поражения ей в Первой мировой войне и культивировал кровную месть диких тюрков за казнённого брата. А после Второй мировой войны, которой бы не было, если бы Россия вышла победителем в Первой мировой войне, Россию собирались окончательно раздербанить , если бы, прежде всего, не самоотверженность и героизм народов многонациональной России, и не тиран Сталин с его методами правления. Разве это не большевики заложили бомбу, которая сейчас взрывается. Разве это не БОЛЬШЕВИЦКАЯ РОССИЯ ОТДАЛА лучшие земли и города Украине и , созданному ими, квази -Азербайджану и квази - Узбекистану и другим, искусственно нарезанным квази-республикам, вскормила в них местных националистов.!?! А теперь мы пытаемся вернуть, ещё оставшимися ещё силами эти подарки у местных укро-нацистов, разбогатевших, за счёт подаренных территорий и покровительства своих партийцев-большевиков. А требование к нищим Армении или Таджикистану, не обладающим современной армией и ресурсами, сделать это самостоятельно без помощи России или другой державы и вернуть свои земли и народы и отвоевать у разбогатевших, благодаря большевицкому переделу единой страны, Азербайджана или Узбекистана, за которыми стоит хитрая и мощная Турция – звучит, по меньшей мере кощунственно и самоубийственно для них. Отсюда и обиды к России, которая при господстве большевиков, лишила их территорий и людей, и пока у неё сил хватило , в настоящее время, помогла пока только Южной Осетии и Абхазии. Но вместе с тем армяне, таджики и другие, обделённые бандитами-большевиками в угоду их геополитических интересов, народы, не должны путать большевицкий СССР , для которого они были неугодными, так как не поддерживали их власть и развал России, чем и пользуются предатели-русофобы и враги англо-саксы, с Матушкой Россией, которая единственная держава, которая всегда им поможет, не смотря на свои трудности в борьбе с укро - нацистами и преодолением того наследия, которое оставили бандиты-большевики. А пришедшие к власти в этих "независимых" квази -республиках пашиняны, зеленские, саакашвили и им подобные пытаются навязать своим народам русофобию и преследуют свои меркантильные интересы. А англо-саксы, мечтающие окончательно развалить нашу многонациональную страну, им всячески помогают. И пашиняны и ему подобные должны понимать , что несмотря, то, что это большевицкая Россия отдала Арцах, Нахичевань , созданному ими тюркскому Азербайджану в угоду Турции через голову Армении, и не проводить русофобскую политику в отношении нынешней России, которая единственная придёт на выручку и спасение армянского этноса в окружении Турции, Азербайджана и Ирана, как это сделал Великий А.С. Грибоедов, пожертвовав своей жизнью.
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6 час.
L
Lyudmila
Армяне вполне могли бы сделать свой выбор не в пользу Пашиняна даже не выходя теперь на протесты на центральную площадь своей столицы. Ну были же перевыборы и они как тупые бараны вновь выбрали его во второй раз. А ведь видно было невооруженным глазом что этот недопремьер недоучка не справляется со своими обязанностями, однако никто этого как бы не замечал. Можно их пожалеть? Думаю нет и еще раз нет, сами виноваты, вот пусть сами теперь и расхлебывают заваренную круто "кашу". Не надо кивать на Россию что не помогали и даже на Азербайджан что приняли то что им отдали. Никто Пашиняна за язык не тянул и к рукам ручку для подписи никто не привязывал, сам признал Карабах азербайджанским, сам подписал бумаги. Даже площадь страны с Карабахом подсчитал. Как говорится снявши голову, по волосам не плачут. Теперь Пашиняну надо принимать своих граждан уже в Армении. А армянам склонять головы перед ними в знак покаяния за выбранного самими же такого премьера-болвана.
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55 мин.
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