«Мог бы спеть такую песню». Васюта — о песне «На белом покрывале января» голосом Цоя

Созданная нейросетью кавер-версия песни «На белом покрывале января» голосом Виктора Цоя получилась «прикольной», сказал RTVI солист группы «Сладкий сон» Сергей Васюта<strong>Созданная нейросетью кавер-версия песни «На белом покрывале января» голосом Виктора Цоя получилась «прикольной».
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