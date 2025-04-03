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«Мог бы спеть такую песню». Васюта — о песне «На белом покрывале января» голосом Цоя

«Мог бы спеть такую песню». Васюта — о песне «На белом покрывале января» голосом Цоя

Созданная нейросетью кавер-версия песни «На белом покрывале января» голосом Виктора Цоя получилась «прикольной», сказал RTVI солист группы «Сладкий сон» Сергей Васюта<strong>Созданная нейросетью кавер-версия песни «На белом покрывале января» голосом Виктора Цоя получилась «прикольной».

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