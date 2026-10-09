В Светлогорске прошёл международный Балтийский бизнес-форум с акцентом на развитие регионального предпринимательства

9 и 10 октября в Светлогорске Калининградской области прошёл VIII Международный Балтийский бизнес-форум, объединивший около 5 тысяч участников из 48 российских регионов, а также делегации из Китая и Беларуси.
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