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Регионы России

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В Светлогорске прошёл международный Балтийский бизнес-форум с акцентом на развитие регионального предпринимательства

В Светлогорске прошёл международный Балтийский бизнес-форум с акцентом на развитие регионального предпринимательства

9 и 10 октября в Светлогорске Калининградской области прошёл VIII Международный Балтийский бизнес-форум, объединивший около 5 тысяч участников из 48 российских регионов, а также делегации из Китая и Беларуси.

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