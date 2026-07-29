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Живая Кубань

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Выяснилось, что стало с товарами на складе Wildberries в Рязани, который сгорел при атаке ВСУ

Выяснилось, что стало с товарами на складе Wildberries в Рязани, который сгорел при атаке ВСУ

Выяснилось, что стало с товарами на складе Wildberries в Рязани, который сгорел при атаке ВСУПожар на логистическом складе Wildberries в Рязани, возникший после атаки украинских беспилотников, удалось локализовать.

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