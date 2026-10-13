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Верховный суд запретил лишать прав водителя, если его не было за рулем

Верховный суд запретил лишать прав водителя, если его не было за рулем

Верховный суд России признал незаконным лишение прав водителя, если в момент остановки машины сотрудниками ДПС его не было за рулем.

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