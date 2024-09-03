Суд начал разбирать дело "обезглавленной" жертвы возможного маньяка Манишина

Сейчас суд рассматривает убийство 16-летней Лилианы Вознюк Калманский районный суд 2 сентября 2024 года начал разбирать дело восьмой жертвы Виталия Манишина, а именно 16-летней Лилианы Вознюк, рассказали amic.
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