Колосков о заявлении УЕФА про бойкот турниров ФИФА: «Это самое серьезное предупреждение, которое может быть»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что все 55 членов УЕФА единогласно решили бойкотировать турниры ФИФА после намерения президента организации Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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