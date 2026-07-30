Колосков о заявлении УЕФА про бойкот турниров ФИФА: «Это самое серьезное предупреждение, которое может быть»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что все 55 членов УЕФА единогласно решили бойкотировать турниры ФИФА после намерения президента организации Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.