Мировое обозрение

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Что случилось? Украина возвращает беспилотники Турции.

Что случилось? Украина возвращает беспилотники Турции.

Тут два очага информации, один идёт непосредственно с Украины, второй идёт из Сирии, сама Турция молчит, словно набрав воды в рот, а всегда словоохотливый Эрдоган не выходит на люди, чтобы дать пояснения.

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