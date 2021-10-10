Что случилось? Украина возвращает беспилотники Турции.

Тут два очага информации, один идёт непосредственно с Украины, второй идёт из Сирии, сама Турция молчит, словно набрав воды в рот, а всегда словоохотливый Эрдоган не выходит на люди, чтобы дать пояснения.
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