www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert Боли в шее к концу рабочего дня возникают из-за неправильного наклона головы к монитору, гиподинамии и постоянного стресса.
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