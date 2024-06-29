«Это не признак поражения, а ротация»: страны НАТО выводят часть кораблей из Красного моря USS Dwight D.
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«Это не признак поражения, а ротация»: страны НАТО выводят часть кораблей из Красного моря USS Dwight D.
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