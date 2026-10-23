Модератор:— Алексей Толстоган, генеральный директор «Национального рекламного альянса» Участники второй части пленарной секции:— Елена Быкова, директор по маркетингу Kenvue — Екатерина Власова, директор по маркетингу PresiDENT — Ксения Седова, директор по маркетингу FMCG «НТС Градиент»— Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям, медиа и цифровой трансформации «Арнест ЮниРусь» — Алла Коренфильд, директор по маркетингу, рекламе и PR киностудии «Союзмультфильм» — Ксения Сергачева, бренд-директор «Сбер» — Вера Курочкина, вице-президент по связям с общественностью «Логика Молока» От поверхностного потока к событию Алексей Толстоган, генеральный директор «Национального рекламного альянса», начал с результатов исследования Ipsos, посвященного изменениям в потреблении контента.