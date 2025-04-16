Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали по громкому делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области.
Задержаны экс-губернатор Курской области и его первый заместитель
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Румина Мавлеева
Для них раскулачивание и расстрел. И никакой пощады. .Погибли люди, мирные и военные.
Ответить
2 час.
Александр Александров
Статья за мошенничество? А разве это было не измена Родине?
Ответить
2 час.
Анатолий Зотов
Какое же это мошенничество. Измена Родине, как минимум. Конфискация и тотальная проверка доходов всех родственников и близких друзей. Жаль, что такой статьи нет.☹️
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии