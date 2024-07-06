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Кто такая Татьяна Куртукова, которую называют новой конкуренткой SHAMAN’а

Кто такая Татьяна Куртукова, которую называют новой конкуренткой SHAMAN’а

И откуда в Сети взялся тренд на русские народные песни? Татьяна Куртукова , фото: @ts_makeeva Одна из самых популярных песен в русскоязычных рилсах в «Инстаграме» (запрещенная в России экстремистская организация) сейчас — «Матушка» Татьяны Куртуковой, и вы наверняка ее слышали.

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