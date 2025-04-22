Соединенные Штаты считают, что нацифицированной Украине не нужны территории, где говорят на русском. Об этом РИА Новости заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
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