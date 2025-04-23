Симона Байлс: «Не уверена, что выступлю на Олимпиаде-2028. Тело стареет, я уже ощутила это в Париже-2024»

Байлс – семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. В 2028-м Симоне будет 31 год. «Я стараюсь наслаждаться обычной жизнью, проводить много времени с мужем (игрок НФЛ Джонатан Оуэнс – Спортс»), поддерживать его во время игр, жить, как обычная девушка.