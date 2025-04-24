В Госдуме рассказали о досрочных выплатах за май

Ежемесячные пособия на детей до 17 лет, на первого ребенка до трех лет, по уходу за ребенком до полутора лет, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, а также выплатах по беременности за май переведут на счета в банках, если получатели выбрали такой вариант, 30 апреля.