Расчёты «Гиацинт-С» уничтожили в зоне спецоперации украинскую установку САУ Krab

Российские расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab украинских военных в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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