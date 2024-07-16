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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

В сервисе Московской электронной школы появились новые функции, которые помогут девятиклассникам, желающим поступить в колледжи, и их родителям узнать результаты профориентационного тестирования и ознакомиться с персональными рекомендациями по выбору отраслей, специальностей и учебных заведений.

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