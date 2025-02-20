Трамп «подписал приговор» для европейских элит и под трибунал пойдут как минимум трое Юлия СоколоваВ США начинается новая волна уголовных преследований против глобалистов, и это может стать катастрофическим сигналом для европейских элит.
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