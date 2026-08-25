Стартапы УрФУ получили гранты на 41,5 млн рублей: от дронов до коровьих ошейников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа, ФедералПресс. Стартапы студентов и молодых сотрудников Уральского федерального университа получат в общей сложности 41,5 млн рублей по итогам двух конкурсов Фонда содействия инновациям.
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