Вооружённые силы Украины: начало коллапса

Хорошо написано, понятно. Однако, Украина по-русски не понимает. На Украине озвучили планы по запуску «смарт-мобилизации» Киевские власти планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Мы сейчас работаем над пилотом. Я думаю, через месяц-два мы его запустим. Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно – рассказал чиновник. По словам Федорова, в рамках «смарт-мобилизации» желающие смогут подать заявку на ту или иную воинскую специальность и пройти по ней обучение. Он отметил, что первым запустят пилот на операторов дронов. Также могут быть выбраны другие специальности, к примеру сапера или водителя. При выборе специализации для службы призывникам не надо будет посещать военкомат, процедура станет проводиться через специальных рекрутеров. На Украине с февраля 2023 года объявлена всеобщая мобилизация. В сентябре власти страны расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Шойгу заявил, что Москва сохраняет готовность к диалогу с Западом по Украине Несмотря на все противоречия, которые имеются между Россией и Западом из-за украинского конфликта, возможности к диалогу в этом вопросе сохраняются. В частности, подобную точку зрения изложил российский министр обороны Сергей Шойгу, выступая на 10-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине. Как сообщает телеграм-канал Минобороны РФ, Шойгу отметил, что Россия сохраняет готовность к диалогу с Западом относительно урегулирования украинского кризиса и дальнейшего взаимодействия. На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах - заявил министр. Однако, по словам Шойгу, чтобы достичь глобальной стабильности нужно наличие «равноправных отношений между всеми ядерными державами», являющимися постоянными членами Совбеза ООН. Т.е. речь идёт о России, США, Китае, Франции и Великобритании. Именно эти страны несут больше всего ответственности за ситуацию в мире, считает глава Минобороны России. Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран - отметил Шойгу. По мнению некоторых экспертов, именно из-за противодействия основных западных партнёров Киева не удаётся начать переговорный процесс по Украине.

Юрий Ильинов

Боррель больше не верит Зеленскому Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции «Европа и мир» сделал интересное заявление: «Я знаю способ быстро закончить войну. Я перестаю поддерживать Украину, и война закончится капитуляцией украинцев. Так ли мы хотим, чтобы война закончилась? Я думаю, нет. Потому что мы не можем позволить Путину создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе». Послание короткое, и можно его рассматривать как исключительно пропагандистскую демагогию. Но на самом деле этот короткий посыл очень содержателен. Начнем с конца. Наверное, господин Боррель очень удивился бы, узнав, что у России таки есть граница с Польшей. С этой страной граничит Калининградская область. А значит, там есть войска РФ, которые находятся именно что на границе с Польшей. Хотя вроде Боррелю по должности положено знать географию – как минимум, географию Европы. Но посыл Борреля о российской армии у польских границ – это прием, направленный исключительно на европейского обывателя, он намекает, что «ужасные русские орды» окажутся на границе «европейского сада». Правда, тут Боррель не оригинален. Начиная с Ливонской войны по Европе ходили памфлеты, рассказывающие о жестоких варварах из Московии. Только когда Европу надо было спасать от власти Фридриха Великого, Наполеона или Гитлера, русские сразу становились хорошими. ... Но самое интересное, что он не верит Зеленскому и украинской пропаганде, раз заговорил о капитуляции. Ведь президент Украины как мантру с начала СВО повторяет, что его страна будет стоять до конца. А провластные пропагандисты любят рассуждать о духе украинцев, который не сломать. И неужели такая «мелочь», как прекращение помощи от ЕС, может это изменить? ... Однако реальность такова, что Боррель не может получить согласия стран ЕС на выделение Украине 500 млн евро на закупку оружия. Против этого в первую очередь выступает Венгрия. Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что многие его европейские коллеги говорят об усталости от Украины. Естественно, позиция руководства Венгрии относительно Украины вызывает недовольство Борреля, да и отношения с премьером Виктором Орбаном у него натянуты. Между политиками состоялась заочная полемика относительно европейской бюрократии, в результате которой Боррель заявил, что Венгрию в союзе никто не держит. Это говорит о политической турбулентности внутри ЕС. В то же время в Словакии премьером стал Роберт Фицо – политик, близкий по своим взглядам к Орбану, и который скептически относится к помощи Украине, что не облегчит жизнь Боррелю. Но самое главное – европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. В Израиль началось политическое паломничество западных лидеров, такое же, как в 2022 году и в начале 2023-го было в Киев. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд, не добившись успеха. Однако Боррель, будучи главным дипломатом ЕС, не может быстро переключиться на израильскую повестку. В первую очередь он должен заниматься политическими вопросами в Европе. Кроме того, Боррель считается креатурой глобальных либеральных финансистов, а значит, действует в фарватере политики Белого дома. Команде Байдена надо достать деньги на оружие для Украины, так как в самих США получить финансирование для Киева становится все сложней. Спикером Конгресса стал Майк Джонсон, человек экс-президента Дональда Трампа. Поэтому каждый цент для Украины команде Байдена придется выбивать с политическими боями. А задача Борреля – обеспечить поступление денег майданной Украине от ЕС. И он с ней не справляется. Боррель не может, как Шольц или Макрон, сменить украинскую повестку на израильскую. У него, как политика, все ставки сделаны на проект «Майданная Украина», и его эмоциональная речь лучше всего свидетельствует о назревающем кризисе военной и денежной помощи Украине от ЕС.