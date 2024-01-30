Такие Honda Accord могут приехать в Россию: представлены сразу три новые модели

Автомобильная промышленность в Китае живёт и развивается собственными темпами. Так, например, в Поднебесной представлены три новые модели Honda Accord, которые предлагаются по цене от 27 800 до 31 900 долларов.
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