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FiNE NEWS

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Такие Honda Accord могут приехать в Россию: представлены сразу три новые модели

Такие Honda Accord могут приехать в Россию: представлены сразу три новые модели

Автомобильная промышленность в Китае живёт и развивается собственными темпами. Так, например, в Поднебесной представлены три новые модели Honda Accord, которые предлагаются по цене от 27 800 до 31 900 долларов.

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