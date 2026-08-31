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Ярославская пенсионерка поехала на Урал, чтобы отдать мошенникам миллионы

Ярославская пенсионерка поехала на Урал, чтобы отдать мошенникам миллионы

Крупную сумму отдала мошенникам 84-летняя жительница Ярославля. Еще в начала мая ей позвонили из «администрации» и попросили назвать данные, нужные для оформления положенных льгот.

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